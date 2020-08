Homens são mais infiéis do que as mulheres, revela estudo

Um estudo publicado na revista científica ‘Psychological Bulletin’, conclui que os homens são mais infiéis do que as mulheres. De uma amostra com 45 mil pessoas, cerca de 42% dos homens admitiu já ter traído, contra 38% das mulheres. Nesta investigação, a forma de traição considerada foi a relação sexual. A grande maioria, dos dois géneros, admitiu ter traído mais do que uma vez. "Os resultados acabam por ser surpreendentes, porque, se formos olhar ao pormenor, nem há grande disparidade. Isto prova precisamente aquilo que eu tenho observado em consulta: que as mulheres estão cada vez menos inibidas no campo sexual e isto faz com que, cada vez mais, a traição não tenha um género ", explica ao CM a psicóloga clínica, Rosa Amaral.Segundo a especialista, os motivos para a infidelidade podem ser muito diferentes, mas não variam consoante o género. Há, no entanto, formas de reagir, diferentes. De acordo com a psicóloga, há mais mulheres a perdoar infidelidades do que homens. "A traição surge quase sempre porque há áreas das relações que têm uma espécie de um vazio. E isto não quer dizer que as pessoas não gostem uma da outra. Da mesma forma que há traições em que é só sexo, porque há uma atração fatal, algo que a pessoa se calhar nem tinha na sua relação; há outras em que o infiel acaba por se apaixonar porque, por algum motivo, podia estar carente e a ‘nova pessoa’ dá-lhe atenção", explica a psicóloga.Por outro lado, a infidelidade pode surgir como uma ‘alavanca’ para o término da relação. "Os casais acomodam-se com o facto de já não se sentirem estimulados um pelo outro. Inevitavelmente, há abertura para infidelidade. Quando acontece, aquele que foi infiel pode nem se sentir mal. Bem pelo contrário, ganha coragem e acaba a relação", acrescenta.Rosa Amaral – Isso varia do tipo de relação para cada casal, mas é bom que os dois conversem sobre isso, que debatam os limites de cada um. Uma troca de mensagens com elogios, vinda de outra pessoa, é para alguns casais um motivo de discussão. Para outros, é simpatia e algo sem importância.– Diria, pela minha experiência em consulta, que sim. Muitas das vezes, a pessoa conta por uma questão de paz pessoal, porque sabe que errou. Precisa de contar para se sentir melhor consigo próprio. Praticamente todos se sentem obrigados a contar, mas nem todos são capazes de o verbalizar. Há medo de perder a outra pessoa.A investigação internacional concluiu que os homens atravessam uma ‘crise’ aos 39 anos e traem, a maioria das vezes, nessa idade. O estudo mostra ainda que há muitas infidelidades aos 49 e aos 59. Já a infidelidade nas mulheres ocorre na faixa etária entre os 33-40 anos.Atraição de Kristen Stewart a Robert Pattinson, em 2012, provocou um verdadeiro alvoroço mediático. A atriz acabou por perder trabalhos, na sequência da infidelidade ao galã. Só volvidos sete anos da polémica, Stewart decidiu quebrar o silêncio. "É muito estranho estar a ser honesta sobre este assunto, porque já foi profundamente consumido e discutido. Tenho este medo constante de que as pessoas possam acreditar que tenho prazer em ter as atenções viradas para mim. Como se me desse jeito falar sobre isto. Nunca me foi permitido falar sobre o que tinha acontecido porque estava consciente de que poderia parecer carente de atenção."O ato, até à data isolado, obrigou, na altura, a protagonista do filme ‘Anjos de Charlie’ a pedir desculpas ao principal visado. "Lamento profundamente toda a dor e o embaraço que causei àqueles que me são próximos e que se possam ter sentido afetados. Esta indiscrição momentânea pôs em causa a coisa mais importante na minha vida, a pessoa que mais amo e respeito neste Mundo, o Rob. Amo-o, amo-o mesmo, e lamento imenso."Embora arrependida, Kristen Stewart acredita que o escrutínio do tema nas redes sociais ultrapassou todas as barreiras. "Vivíamos num tempo diferente. Acho que todo aquele movimento que se gerou foi absurdo", completou.