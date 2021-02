Hospitais da região Centro com taxas de ocupação de 89% em enfermaria Covid-19

Os hospitais da região Centro estão com uma taxa de ocupação de 89% em enfermaria para doentes infetados com covid-19 e de 85% em cuidados intensivos, informou hoje a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC).

"O número total de camas Covid é hoje [às 24:00 de quarta-feira] de 1.566 (menos oito camas em enfermaria que no dia 02). As taxas de ocupação nas enfermarias Covid e UCI (Unidade Cuidados Intensivos) Covid nos hospitais da região [excluindo o Hospital de Ovar] é de 89% e 85% respetivamente", refere aquele organismo em comunicado enviado à agência Lusa.

Em relação à ocupação em enfermaria, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda regista uma taxa de 99%, seguindo-se o Centro Hospitalar Tondela -- Viseu (96%), a ULS de Castelo Branco (95%), o CHUC - Centro Hospitalar Universitário de Coimbra (94%), o Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira (90%), o Hospital Distrital da Figueira da Foz e o Centro Hospitalar de Leiria (81%) e o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (72%).