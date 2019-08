Hospitais de Coimbra com mais três serviços certificados

Os Serviços de Nefrologia, Oncologia Pediátrica e o Centro de Referência de Oncologia Pediátrica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) obtiveram certificação da Direção Geral da Saúde, foi esta sexta-feira anunciado.



"O reconhecimento da qualidade destes serviços do CHUC, com o qual o conselho de administração se congratula, espelha o saber, a competência, o empenho e a dedicação com que os seus profissionais enfrentam os desafios clínicos, e da incorporação do novo conhecimento médico na prática diária", frisou Fernando Regateiro, presidente do conselho de administração, citado num comunicado enviado à agência Lusa.





O responsável do centro hospitalar salienta que, "só desta forma, é possível aperfeiçoar os processos, melhorar os cuidados prestados aos doentes e promover a confiança dos cidadãos".Para Fernando Regateiro, a certificação é "exatamente a expressão clara e objetiva desta forma de ser, de estar e de agir".Criado em 1976, o Serviço de Nefrologia é desde há vários anos o maior na atividade assistencial a nível nacional, estando vocacionado para tratar toda a patologia médica renal, em internamento, consulta externa e hospital de dia.Presta cuidados diferenciados a doentes em hemodiálise e diálise peritoneal, bem como desenvolve uma intervenção altamente significativa na transplantação renal.Compete-lhe ainda a formação médica e de enfermagem, pré e pós graduada, em estreita articulação com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e a Escola Superior de Enfermagem.Para o diretor, Rui Alves, "a obtenção da atual distinção, para além de um contributo fundamental na organização dos cuidados prestados aos doentes, funciona como força motivadora para todos os profissionais e um cunho de prestígio para o CHUC".O Serviço de Oncologia Pediátrica, dirigido pelo oncologista pediatra Manuel Brito (serviço central do Centro de Referência de Oncologia Pediátrica), tem como missão o diagnóstico e tratamento integral de todas as crianças e adolescentes com cancro diagnosticado até aos 17 anos e 364 dias, na zona de influência da Administração Regional de Saúde do Centro."A certificação do Serviço de Oncologia Pediátrica ao instituir uma prática de auditorias externas e internas concorre para a melhoria das práticas do Serviço e consequentemente da qualidade do atendimento dos doentes", sublinha.Segundo o especialista, citado no comunicado do CHUC, "a certificação é uma exigência colocada com frequência a nível internacional, para a colaboração em estudos multi-institucionais, que passa assim a ser cumprida"."A colaboração do Serviço de Oncologia Pediátrica com o Centro de Referência de Onco-Oftalmologia do CHUC, único no país, alargou a sua zona de influência ao todo nacional, com a referenciação do tumor ocular maligno mais frequente da infância (retinoblastoma), recebendo também crianças dos países africanos de língua oficial portuguesa", lê-se na nota.Coordenado pela oncologista pediatra Alice Carvalho, o Centro de Referência de Oncologia Pediátrica do CHUC foi reconhecido em março de 2016 pelo Ministério da Saúde e está integrado na Rede Europeia de Oncologia Pediátrica.O modelo de Certificação do Ministério da Saúde visa reconhecer a qualidade das instituições prestadoras de cuidados de saúde e promover o seu empenho na melhoria contínua, de forma a consolidar a cultura de qualidade e segurança em todo o Serviço Nacional de Saúde.