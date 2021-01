Hospitais do Centro registam 47 altas em enfermaria e Cuidados Intensivos Covid nas últimas 24 horas

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro anunciou este domingo que registou no sábado 47 altas, 42 em enfermaria e cinco em unidades de cuidados intensivos, nos hospitais públicos da região, com exceção para o distrito de Aveiro.

"Até às 24h00 deste sábado registaram-se 42 altas em enfermaria covid e cinco altas de Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) covid", adianta um comunicado de imprensa da ARS do Centro.

A nota explica que os dados recolhidos neste sábado não contabilizam os do Centro Hospitalar Baixo Vouga, distrito de Aveiro, que contempla o Hospital Infante D. Pedro, Hospital Distrital de Águeda e o Hospital Visconde Salreu de Estarreja.

O documento refere que "há um total de 1.405 doentes covid internados, destes 1.269 em enfermaria, mais um do que no sábado, e 136 em UCI, dos quais 106 ventilados" e registaram-se "85 admissões hospitalares".

Os hospitais públicos da região Centro contabilizaram "47 óbitos em meio hospitalar", ou seja, em unidades dos distritos de Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu, uma vez que os dados de Aveiro hoje não foram contabilizados.

"As taxas de ocupação quer nas enfermarias covid, quer nas UCI covid nos hospitais da região é de 91%. Não houve alteração do número de camas covid em enfermaria ou UCI nos Hospitais da região", assume o comunicado.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.219.793 mortos resultantes de mais de 102,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 12.482 pessoas dos 720.516 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.