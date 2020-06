Hospital Beatriz Ângelo em Loures recusa doentes de ambulâncias por estar sobrelotado

O Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, está a recusar doentes por estar sobrelotado, desde a tarde desta quarta-feira.Segundo o que oconseguiu apurar, a unidade hospitalar que serve Loures e Odivelas "estava na linha vermelha", com mais de 50 doentes internados.De acordo com fonte oficial do hospital, durante a tarde desta quarta-feira, "várias dezenas" aguardavam resultado do teste laboratorial. A sobrelotação obrigou a unidade a pedir ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) para que não enviasse doentes. Quem se dirigir ao hospital pelos próprios meios, é atendido.Numa circular, a que oteve acesso, o hospital apela aos bombeiros que "passem dados clínicos" do doente, para que o CODU os "possa referenciar".Também o Hospital Amadora-Sintra tem registado uma elevada afluência devido à covid-19, com a ocupação a rondar os 90%.