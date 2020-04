Hospital das Forças Armadas do Porto recebe seis idosos infetados com coronavírus

O Hospital das Forças Armadas do Porto recebeu esta terça-feira seis idosos provenientes do Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, infetados com a COVID-19, anunciou o Estado-Maior-General das Forças Armadas

"Os idosos foram recebidos por uma equipa médica e encaminhados para as enfermarias de isolamento, onde lhes irá ser prestado o devido acompanhamento médico", refere a mesma fonte.





Este apoio surge na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, tendo o transporte sido realizado por ambulâncias dos bombeiros da região.