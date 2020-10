Hospital das Forças Armadas recebe quatro doentes com Covid-19 do Hospital de São João

O Hospital das Forças Armadas , polo do Porto, recebeu esta segunda-feira quatro doentes da COVID-19 provenientes do Hospital de São João, anunciou o Estado-Maior-General das Forças Armadas."Foram recebidos por uma equipa médica e encaminhados para as enfermarias de isolamento, onde lhes irá ser prestado o devido acompanhamento médico", asseguram os militares."Este apoio surge na sequência de um pedido do Hospital de São João, no âmbito do protocolo de colaboração entre o HFAR-PP e a Administração Regional de Saúde do Norte, tendo o transporte sido realizado por ambulâncias da Cruz Vermelha", descrevem.Já no sábado, o polo de Lisboa do HFAR recebeu dois doentes Covid provenientes do Hospital de Loures.