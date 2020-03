Hospital de campanha do INEM está pronto para começar a funcionar amanhã no São João no Porto

O hospital de campanha do INEM montado no São João, no Porto, wstá pronto para começar a funcionar esta segunda-feira. O objetivo é ajudar no combate ao surto de coronavírus. A estrutura, montada este sábado à noite junto ao serviço de urgências da referida unidade hospitalar, começará a ser utilizada quando o espaço reservado no hospital para casos de coronavírus estiver lotado.Estas tendas do INEM destinam-se à avaliação inicial e decisão clínica de casos suspeitos de Covid-19, mas não ao internamento, disse hoje à Lusa fonte daquela unidade de saúde.A nova estrutura disponibilizará uma área "de cerca de 2.400 metros quadrados, onde se inclui além da estrutura hospitalar, a zona de alojamento da equipa e de suporte e a zona de comando da operação".É no Hospital de São João que estão 17 dos 25 casos positivos de infeção pelo vírus registados em Portugal, havendo ainda outros casos que aguardam o resultado final das análises laboratoriais em isolamento.A epidemia de Covid-19, surgida no final do ano, na China, provocou já mais de 3.500 mortos e mais de 105 mil pessoas infetadas em todo o mundo.

Na sexta-feira, a Cruz Vermelha Portuguesa (CVP) informou que vai ceder um hospital de campanha ao Hospital de Santa Maria, em Lisboa, a pedido da unidade, para o caso de ser necessário isolar doentes infetados pelo novo coronavírus de outros doentes.