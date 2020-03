Onze pessoas de Felgueiras infetadas com coronavírus

Onze pessoas infetadas, quatro à espera de confirmação de análises e 120 suspeitos. São estes os números de casos e suspeitas de coronavírus no concelho de Felgueiras.A Ministra da Saúde anunciou esta noite que a Escola Básica e Secundária de Idães vai ser encerrada.Há 21 casos confirmados em Portugal, 15 deles são pacientes internados no Hospital de São João. Onze desses doentes são provenientes de Felgueiras.Em conferência de imprensa, o presidente da Câmara de Felgueiras, Nuno Fonseca, anunciou que os serviços municipais de Idães, de onde serão a maioria dos infetados, vão também encerrar por medida preventiva. “Entendemos que depois do governo ter decidido fechar a escola de Idães, devemos também fechar os estabelecimentos municipais em Idães e poderemos cancelar alguns eventos”, disse o autarca.Nuno Fonseca apelou à calma, mas pediu a todos que tomem as medidas que têm vindo a ser anunciadas pela Direção Geral de Saúde, nos últimos dias. “Estamos atentos e sempre em contacto com as autoridades. Apelamos à calma e serenidade das pessoas e pedimos que estejam atentas a sintomas”, disse o autarca aoNa próxima segunda-feira chega um grupo de Erasmus à Escola Secundária de Felgueiras, Nuno Fonseca apela a que não entre no estabelecimento de ensino.

Refira-se que o primeiro caso conhecido no concelho é de um funcionário de uma fábrica de calçado de Santo Estevão, Lousada. Terá sido infectado na Micam, feira do setor realizada há duas semanas em Milão, Itália.