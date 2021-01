Hospital de Penafiel disponibiliza cinco camas para ajudar outros hospitais no combate à pandemia

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, sediado em Penafiel, indicou esta manhã que procedeu a várias reorganizações internas de forma a disponibilizar camas para doentes Covid-19 de outras unidades hospitalares.



"Vão ser disponibilizadas, desde já, cinco camas para o efeito, acreditando que tal possa alargar-se a mais camas se a incidência da pandemia na região não tiver crescimento nos próximos dias", refere em comunicado.

Este centro unidade hospitalar acrescenta que "está também em processo de reorganização para aumentar ainda mais a resposta em Cuidados Intensivos, além do significativo crescimento já efetuado desde o início da pandemia".

No final de 2020, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa esteve "debaixo de um autêntico tsunami, com afluência inusitada de doentes COVID em simultâneo", sendo que no pico máximo, "chegou aos 235 doentes internados, o que, na altura, significava 10% do total de doentes COVID internados em todo o país".