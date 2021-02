Hospital de Penafiel recebe dois doentes do Hospital de Braga

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que foi um dos centros mais fustigados pela pandemia de Covid-19, recebeu, esta sexta-feira, dois doentes de cuidados intensivos do Hospital de Braga.



Em nota enviada à comunicação social, a unidade hospitalar explica que o hospital vive "momentos de menor pressão", o que permite, para além de retomar o tratamento de doentes não Covid, cumprir a promessa que fizeram na altura mais complicada: "ajudar os outros hospitais logo que possível". E agora é possível. Na nota, o hospital lembra que naquele centro hospitalar se viveram momentos muito difíceis. "Em outubro e novembro, com um autêntico TSUNAMI de doentes COVID em afluência simultânea e completamente inusitada, onde se chegou a um máximo de 235 doentes, representando, naquela altura, 10% dos doentes COVID de todo o país, o triplo dos doentes COVID internados no Hospital São João e o quádruplo dos doentes COVID internados no Hospital Santa Maria", escreve o hospital.

Dessa forma, cumprindo o espírito solidário do Serviço Nacional de Saúde, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa já recebeu doze doentes de hospitais da zona de Lisboa, Loures, Almada, Aveiro e Santo Tirso.