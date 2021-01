Hospital de retaguarda em Paços de Ferreira perto da lotação máxima

Dois meses depois de ter entrado em funcionamento a Estrutura de Apoio de Retaguarda, a funcionar no antigo Hospital da Misericórdia de Paços de Ferreira, está perto da lotação máxima. No entanto, foi dotada com mais oito cama. Tem agora 27 camas.



Desde a entrada em funcionamento, o espaço, disponibilizado pela autarquia pacense, já recebeu 56 utentes – com um tempo médio de internamento de 13 dias – perfazendo um total de 728 dormidas. Segundo a autarquia, em comunicado, a estrutura "veio aliviar não só os problemas decorrentes da atividade das ERPIS, mas também a pressão sobre os Hospitais do Serviço Nacional de Saúde".





Neste momento, estão internados 22 utentes na unidade, mas o número poderá vir a aumentar nos próximos dias. Nesse sentido e face à pressão decorrente de novos casos no último mês, a Proteção Civil do município, em articulação com o hospital de retaguarda, reforçou o espaço com mais oito camas articuladas.Com estas novas condições, a Estrutura de Apoio de Retaguarda de Paços de Ferreira é, neste momento, a mais diferenciada do distrito, tendo já "admitido utentes com necessidades especiais de oxigénio e também ventilação não invasiva".