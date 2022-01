Hospitalizações por Covid são duas a cinco vezes superiores em doentes não vacinados

A Direção Geral de Saúde anunciou esta sexta-feira, através do comunicado de monitorização da evolução da pandemia de Covid-19, que entre 1 e 30 de novembro de 2021 os casos com esquema vacinal completos apresentaram um risco de hospitalização aproximadamente duas a cinco vezes inferior aos casos não vacinados.Relativamente a quem tem a dose de reforço, o risco de internamento desce para metade comparativamente a quem tem a vacinação completa.O risco de morte por Covid-19 também é três a seis vezes menor em pessoas com vacinação completa, segundo os casos diagnosticados em dezembro.Relativamente à efetividade das vacinas, a DGS indica que representam uma efetividade de 100% na redução de risco de óbito no grupo etário entre os 30 e 49 anos, 96% entre os 50 e 64 anos, 94% entre os 65 e 79 anos e 77% nas pessoas com 80 ou mais anos.O R(t) apresenta uma tendência crescente na incidência de infeções por SARS-CoV-2 a nível nacional (1,19) e em todas as regiões. É na região Norte onde se tem registado o maior R(t).O risco de morte nas pessoas com a vacinação completa contra a covid-19 foi, em dezembro, três a seis vezes menor em relação às não vacinadas ou sem o esquema completo, avança a análise de risco da pandemia.

Segundo as "linhas vermelhas" da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), em dezembro, ocorreram 171 óbitos (46%) em pessoas com esquema vacinal completo, 32 (9%) em pessoas com dose de reforço e 168 (45%) em pessoas não vacinadas ou com vacinação incompleta.

Em Portugal, mais de 8,7 milhões de pessoas têm a vacinação primária completa e cerca de 3,6 milhões já receberam a dose de reforço.