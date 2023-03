Os descontos nas reservas de hotéis e viagens rondam, em média, 15% na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a maior do setor no País, que abre esta sexta-feira as portas ao público a partir das 17 horas, no Parque das Nações. Até domingo, os visitantes podem encontrar informações sobre destinos nacionais e estrangeiros, fazer reservas para as férias ou simplesmente vaguear pela feira provando iguarias gastronómicas ou colecionando brindes.









