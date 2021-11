Idanha-a-Nova já apoiou 85 cirurgias gratuitas às cataratas desde 2017

Oitenta e cinco idosos do concelho de Idanha-a-Nova já foram operados às cataratas no âmbito do programa de acesso gratuito a cirurgias estabelecido entre o município e a Fundação Álvaro Carvalho (FAC).

Em comunicado enviado esta quarta-feira à agência Lusa, o município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, referiu que as últimas três cirurgias gratuitas foram realizadas, na quarta-feira, na Clínica Oftalmológica da Beira Interior.

"Tratou-se do oitavo grupo de munícipes a ser contemplado com este apoio da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova, em parceria com Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento e a Fundação Álvaro Carvalho", lê-se na nota.

Adiantou ainda que, no total, já foram operadas cerca de 85 pessoas em intervenções sem quaisquer custos para as mesmas, sendo que a Câmara de Idanha-a-Nova comparticipa 50% dos encargos e os restantes 50% são financiados pela FAC.

"O programa de acesso gratuito a cirurgias às cataratas vai continuar de forma a chegar a mais pessoas com essa necessidade identificada. O objetivo é aumentar a qualidade de vida dos munícipes, em particular dos mais idosos, que melhoram a visão e podem, assim, ter uma vida mais autónoma, mais ativa e mais feliz", sustentou a autarquia.

Os critérios de seleção de utentes para a cirurgia contam com a articulação entre o Centro de Saúde de Idanha-a-Nova, a FAC e a Clínica Oftalmológica da Beira Interior na avaliação clínica das pessoas, tendo também em consideração os casos de justificado apoio social.

O programa de tratamento inclui cirurgia às cataratas e consultas pré e pós-operatórias de uma forma gratuita, situação só possível graças ao protocolo estabelecido em 2017 entre o município de Idanha-a-Nova e a FAC.