Identificados em Portugal 13 casos de Covid-19 da variante da África do Sul

Foram identificados em Portugal 13 casos de Covid-19 da variante Ómicron, da África do Sul. Os casos foram identificados entre jogadores e staff do Belensenses SAD, sendo que um dos casos positivos terá feito uma viagem recente à África do Sul, de acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge.



As Autoridades de Saúde determinaram o isolamento profilático dos contactos dos casos de infeção associados a este surto, independentemente do estado vacinal e do nível de exposição. Estes contactos permanecem isolados e serão submetidos a testagem regular à Covid-19.





Foram ainda testados 218 passageiros de um voo vindo de Maputo para Lisboa no dia 27 de novembro, tendo sido detetados dois casos positivos, um deles associado à varuabte Delta e o outro não sendo possível de ser identificado.Esta nova variante do novo coronavírus, inicialmente identicada na África do Sul, também já foi identificada em alguns países europeus nos últimos dias.