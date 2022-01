Idosa de 87 anos espera 12 horas em hospital e não é atendida

Uma mulher de 87 anos apresentou queixa no Hospital Eduardo Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, após ter ficado cerca de 12 horas nessa unidade hospitalar à espera para ser atendida por sentir uma forte dor numa das mão, que estava inchada e bastante vermelha.Teresa Monteiro, que se movimenta numa cadeira de rodas, acabou por abandonar o hospital sem chegar a ser atendida. "Estava toda molhada e cheia de frio, nem a fralda me mudaram", explicou a idosa.Ao, o hospital não quis comentar, mas sublinhou a importância de os utentes só se dirigirem às Urgências se o caso se justificar ou se for referenciado por alguma entidade.