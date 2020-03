Idosa de 90 anos, utente de lar na Maia, morre infetada com coronavírus

Uma mulher de 90 anos morreu, durante a madrugada desta segunda-feira, no Hospital de São João, no Porto, vítima do novo coronavírus.

A idosa, natural de São Romão do Coronado, na Trofa, era utente de um lar no concelho da Maia e estava internada naquela unidade hospitalar desde sexta-feira. Acabou por não resistir e faleceu durante a última noite.

De acordo com o último boletim da Direção-Geral de Saúde, o concelho da Trofa regista 30 casos de Covid-19, e esta é a segunda vítima mortal no município.