Um idoso de 92 anos, utente do lar Geriabranca, em Albergaria-a-Velha, morreu esta segunda-feira vítima de coronavírus. A vítima sofria de diversas patologias.O homem, assim como outros utentes infetados, tinha sido transferidos do lar para o Hospital Militar do Porto este domingo.

O óbito deste idoso aumenta para três as mortes registadas entre os utentes daquele lar.



Existem ainda outros 16 idosos infetados que se encontram hospitalizados no Porto e três em Aveiro.