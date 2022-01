As quedas são o acidente doméstico mais frequente nos idosos e a principal causa de morte acidental na população com mais de 65 anos. Só em 2020, o recurso às Urgências devido a acidentes domésticos e de lazer aumentou 13% na população sexagenária e as quedas motivaram mais de 45 mil idas às Urgências, representando 89,4% dos acidentes nesta faixa etária.