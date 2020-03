Idosos já estão a ser retirados de lar de Vila Real. Há 20 infetados com coronavírus

uncionárias deste lar gritaram à janela "ajudem-nos", quando o presidente da câmara exigia ao Estado uma "resposta imediata" para a instituição.



Rui Santos, presidente da Câmara de Vila Real, enalteceu esta quarta-feira o empenho e trabalho das funcionários do Lar da Nossa Senhora das Dores onde se encontram 20 pessoas infetadas com coronavírus. "Uns verdadeiros heróis", afirmou o autarca.Este lar começou a ser evacuado cerca das 09h35 desta quarta-feira, depois da chegada das ambulâncias que vão transportar as pessoas infetadas.Recorde que esta terça-feira à noite, as f

A Unidade de Saúde Pública do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Marão e Douro Norte determinou esta terça-feira o isolamento de todos os casos positivos detetados neste lar, designadamente 13 utentes e sete funcionários. Segundo Rui Santos, só foram testados os que apresentavam sintomatologia. Sabe o CM que este lar foi evacuado apenas esta quarta-feira, uma vez que esta terça-feira à noite ainda não havia local onde os colocar em segurança e isolamento.



Em declarações aos jornalistas, Rui Santos referiu que as pessoas infetadas serão transferidos numa ambulância para o hospital militar do Porto. As restantes irão de autocarro para Braga.



O presidente da Câmara dá ainda conta de que os funcionários deste lar vão ficar em isolamento profilático.

O primeiro caso positivo da covid-19 nesta instituição foi detetado no domingo, tratando-se de um doente oncológico que estaria a ser tratado no Hospital de São João, no Porto.

Em atualização