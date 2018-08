Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Igreja ajuda as vítimas do incêndio em Monchique

Diocese do Algarve faz peditório para ajudar habitantes.

Por Diana Santos Gomez | 10:04

A igreja de Alvor, no concelho de Portimão, já reuniu mais de mil euros durante os ofertórios para ajudar as vítimas do incêndio que deflagrou em Monchique no início do mês. A iniciativa é da responsabilidade da Diocese do Algarve e da Cáritas Diocesana do Algarve.



Pároco da igreja de Alvor há um ano, Miguel Ângelo, de 37 anos, explicou ao CM que "a população, e sobretudo nesta época do ano em que há muitos turistas, tem sido bastante sensível a esta causa".



O sacerdote reforça que "pode ser uma gota de água no oceano mas é o nosso apoio para as vítimas do incêndio de Monchique".



Sónia Higino, de 44 anos, corista da igreja recorda que "41 pessoas ficaram feridas e é dever de todos com este simbólico apoio não esquecer as vítimas do fogo. Devia haver mais iniciativas como esta".



A recolha de verbas vai decorrer até ao final da próxima semana.



Ministros Adjunto e do Ambiente visitam Monchique

O ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, e o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, visitam amanhã os concelhos de Monchique e de Silves.



Numa primeira fase, o ponto de encontro será na Câmara Municipal de Monchique, onde está prevista a assinatura do protocolo para recuperação das linhas de água afetadas pelo incêndio ocorrido este mês na região.



Depois, os governantes seguem para o Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, em Silves.



PORMENORES

Cáritas gere o dinheiro

A Cáritas Diocesana do Algarve será a entidade que irá receber e gerir o valor angariado do peditório, ao qual se juntará a verba disponibilizada pela Cáritas Portuguesa e por outras Cáritas diocesanas.



Fogo afetou 74 casas

O incêndio que lavrou na serra de Monchique deixou pelo menos 41 pessoas feridas e provocou estragos em 74 casas. Segundo a Câmara de Monchique, mais de 30 edifícios que ficaram destruídos eram de primeira habitação. Muitas estruturas de apoio ao trabalho agrícola também sofreram danos.