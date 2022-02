Igreja perde 469 padres nos últimos dez anos

A Igreja Católica portuguesa perdeu, nos últimos dez anos, 469 sacerdotes diocesanos.Nesse período, ou seja, de 2012 para cá, faleceram 795 padres, abandonaram o sacerdócio 21 e apenas foram ordenados 326.O alerta dos bispos da Província Eclesiástica de Évora (dioceses de Évora,Beja e Algarve), que, em carta pastoral ,manifestaram grande preocupação com a falta de vocações e anunciaram a criação de uma estratégia conjunta de combate a essa crise, coloca o dedo numa ferida que se tem agravado desde finais da década de 70 do século passado.Para se ter uma ideia, no ano 2000, as dioceses portuguesas contavam com mais de 4mil presbíteros, sendo que hoje o anuário católico anuncia a existência de 2773 padres."Estou aqui há 13 anos e só ordenei três padres e já celebrei o funeral de mais de 40", disse no verão passado D.Antonino Dias, bispo de Portalegre.Acompanhando a tendência demográfica, há menos padres no Interior do que no Litoral. Mas, na Igreja Católica, a dicotomia é mais Norte/Sul do que Interior/Litoral.Para termos uma ideia, a Arquidiocese de Braga(495) e o Patriarcado de Lisboa (444) contam com um terço dos sacerdotes diocesanos do País. Em contrapartida, as três dioceses do Sul têm ao serviço pouco mais de duas centenas (Évora 103, Beja 39 e Algarve 65).A falta de padres diocesanos tem levado, nos últimos anos, as dioceses a colocar nas paróquias sacerdotes estrangeiros, nomeadamente do Brasil e de países africanos. Ao todo já são mais de 150. Também as ordens religiosas têm perdido sacerdotes, contando hoje com cerca de 800 padres.é o número atual de padres diocesanos em Portugal. Mais de um terço dos presbíteros (939) concentram-se nas arquidioceses de Lisboa e de Braga.Na última década, foram ordenados em Portugal 33 padres por ano, contra os 39 dos dez anos anteriores.É a única boa notícia para a Igreja. Nos últimos dez anos deixaram o sacerdócio 21 padres, contra 37 da década anterior.