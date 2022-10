Um balde de água fria. Por pressão da comunidade de Joane, Famalicão, o arcebispo de Braga determinou que, no passado dia oito, a Comissão Arquidiocesana para a Proteção de Menores e Pessoas Vulneráveis se encontrasse aberta, das 13h30 às 18h30, para ouvir em exclusivo quem quisesse falar dos alegados abusos cometidos pelo cónego Manuel Fernando Sousa e Silva e, curiosamente, ninguém apareceu.





Recorde-se que D. José Cordeiro foi celebrar missa a Joane no dia dois e pediu à comunidade perdão pelos abusos supostamente cometidos pelo cónego. Isto porque, nas duas semanas anteriores, se tinham avolumado as notícias sobre questões de natureza sexual que, no confessionário, o clérigo colocaria aos penitentes, então crianças com idades entre os sete e os 11 anos.