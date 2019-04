Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Imagina-se a comer insetos? Pode vir a acontecer em Portugal

Setor de produção alimentar com recurso a insetos está a crescer e pode surgir nova legislação europeia já este ano.

Comer alimentos produzidos com farinha de insetos pode vir a ser possível em Portugal. O tema foi o foco da sexta edição do AgroIn, em Lisboa.



A produção de insetos e de produtos derivados para o consumo humano e animal é um tema cada vez mais atual, com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) a fazer recomendações neste sentido.



O setor está a crescer a nível nacional e internacional e pode surgir nova legislação europeia já este ano. Em Portugal, já existem várias empresas a apostar na produção de insetos.



A farinha de inseto para utilização em alimentos tradicionais, como o pão, é o produto no qual se está a trabalhar, neste momento, em Portugal, ao nível da produção para consumo humano.



Os insetos escolhidos pelas empresas que se dedicam a este tipo de alimento para consumo humano, no país, foram os grilos e o tenebrio. Outro tipo de insetos, como a Mosca Soldado Negro, são utilizada para converter desperdícios vegetais em fontes proteicas para animais.



O setor de produção de insetos é representado pela Portugal Insect, a Associação Portuguesa de Produtores e Transformadores de Insetos, criada em maio de 2018 pela EntoGreen, Nutrix e Portugal Bugs. A Portugal Insect está a trabalhar com outras entidades do setor, em outros países, no sentido de pressionar a União Europeia a uniformizar as regras, tendo publicado um guia com questões frequentes, disponível no site da associação.