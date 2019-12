Impotência sexual após acidente dá indemnização de 15 mil euros

O Tribunal da Relação de Évora decidiu condenar uma companhia de seguros a pagar 15 mil euros a uma mulher que se queixa de que o marido ficou "ferido com muita gravidade e com sequelas várias que, designadamente, o impedem de consumar o ato sexual e de procriar", na sequência de um acidente de viação.O caso aconteceu em 2013, em Ourém. A mulher moveu uma ação contra a seguradora do outro veículo envolvido por se sentir lesada. Inicialmente, pedia uma indemnização de 120 mil euros.A Relação de Évora considerou que o casal pode recorrer à inseminação artificial para poder ter filhos. A indemnização de 15 mil euros é justificada por "danos morais".