Proteção Civil estende alerta especial de risco de incêndios a seis distritos do norte e centro

Aumento da temperatura e da redução da humidade no ar na origem da mudança.

Por Lusa | 19:09

A Proteção Civil vai estender, a partir das 00:00 quarta-feira, o estado de alerta especial relativo aos meios de combate a incêndio aos distritos do Porto, Leiria, Aveiro, Braga, Viana do Castelo e Coimbra, foi esta terça-feira anunciado.

O anúncio foi feito pela segunda comandante operacional nacional, Patrícia Gaspar, em declarações aos jornalistas na sede da Autoridade Nacional da Proteção Civil, em Carnaxide, Oeiras.

Os seis distritos vão passar, a partir das 00h00, para o alerta amarelo da Proteção Civil, o segundo mais grave numa escala de quatro.



O estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que define a "prontidão e mobilização das estruturas, forças e unidades de proteção e socorro em conformidade com os riscos associados", já vigorava nos distritos do interior do país, que passam, a partir das 00h00 de esta terça-feira, para alerta laranja, o terceiro mais grave.



A Proteção Civil justifica os procedimentos com o agravamento do risco de incêndios florestais devido à previsão do aumento da temperatura e da redução da humidade no ar.