Infarmed protege mais de 240 remédios essenciais que não podem faltar nas farmácias portuguesas

Há mais de 240 medicamentos essenciais de natureza crítica sujeitos a medidas adicionais para garantir a sua manutenção no mercado, “estimulando o interesse da indústria farmacêutica no seu fabrico e promovendo a autorização em Portugal”.



A lista, divulgada pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), elaborada pela Denominação Comum Internacional e forma farmacêutica, inclui anticoagulantes, antiarrítmicos, antibióticos ou medicamentos usados para tratar convulsões, epilepsia ou transtorno bipolar.









