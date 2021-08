Infestação de baratas em bairro no Porto gera preocupação

Uma infestação de baratas está a afetar moradores e comerciantes do bairro de Contumil na freguesia de Campanhã, no Porto, revelou ao CM o candidato do PSD à junta daquela freguesia, Pedro Pereira Silva. "É sobretudo junto à Torre das Antas e Estádio do Dragão, na rua de são Roque da Lameira junto às galerias de São Roque e na travessa da fonte de Contumil junto aos lavadouros que as populações notam maior quantidade de baratas, dizem que estão entrar em casa através do saneamento e há quem já tenha apanhado baratas nos berços e nas camas de crianças", adianta o candidato autárquico.

O social-democrata garante que "já foi tudo denunciado à Câmara do Porto e Junta de Campanhã e ambas descartam responsabilidades, dizem que não podem fazer nada sobre o assunto". No entanto, acrescenta Pedro Pereira Silva, "os moradores afirmam que já viram lá funcionários das águas do Porto a verificar o saneamento".

O aparecimento de baratas em agosto, no Porto, é comum, por causa do calor, disse uma fonte da autarquia ao CM, garantindo que desconhecia o caso de infestação. E apelou aos moradores que contactem a linha única do município 220 100 220 para reportarem o problema.