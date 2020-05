Infetados com coronavírus desordeiros saem da base aérea da Ota para Loures

Cinco refugiados que estavam na base aérea da Ota, Alenquer, e que eram considerados os mais desordeiros do grupo de 171 que ali estavam por se encontrarem infetados com a Covid-19, ou em quarentena, saíram esta sexta-feira da base.

Uma operação dos Bombeiros de Alenquer e da GNR, retirou-os com outros 53, na tarde de quinta-feira, da base aérea.



No entanto, estes 5 estrangeiros continuam a ter Covid-19. Por isso, e por serem considerados perigosos (agrediram-se e injuriaram militares), foram levados para a Casa das Marés, unidade da Segurança Social, em Loures.



Têm vigilância da PSP. Outros 40 estão na Ericeira, e 13 regressaram ao Turkish Hostel, em Lisboa. Na base da Ota ficaram 72 refugiados, já tendo saído 99 do grupo inicial.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24