Inquérito ao lar de idosos de Reguengos de Monsaraz ainda está a decorrer

Ainda não são conhecidas as conclusões finais do inquérito ao lar de idosos de Reguengos de Monsaraz solicitado pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho. A informação dada ao CM pelo gabinete da governante contradiz as declarações do primeiro-ministro, António Costa, que, em agosto, disse ao ‘Expresso’ que "a senhora ministra instaurou um inquérito no dia 12 de julho e no dia 16 de julho já estava a comunicar os resultados do inquérito ao Ministério Público".

O processo foi, de facto, despoletado a 12 de julho, segundo a tutela, mas os documentos que foram enviados ao Ministério Público a 16 de julho diziam respeito aos resultados preliminares da inspeção, faltando, contudo, as conclusões finais não só do inquérito do Instituto da Segurança Social mas também de outro entretanto pedido à Inspeção Geral do Ministério do Trabalho. "Aguarda-se o resultado de ambos", refere fonte oficial do ministério.