As altas temperaturas que se avizinham para os próximos dias em Portugal podem ser um verdadeiro inferno para quem sofre de perturbações do sono ou que tem maior sensibilidade ao calor.



Para quem tem problemas respiratórios, ainda pior. Quem se vê aflito para dormir com o calor deve tentar refrescar o quarto, deixar as persianas (ou equivalente) sempre a meio de forma a evitar que entre a luz solar direta (que aquece) e optar por roupa de cama fresca.









