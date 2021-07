Interações com orcas aumentam na costa algarvia

As interações entre orcas e as embarcações de pesca e de recreio têm aumentado na costa algarvia, segundo um estudo de uma organização que monitoriza este tipo de comportamentos e é composta por especialistas espanhóis e portugueses.Em junho deste ano, só no Algarve, já foram registadas cinco situações e, em algumas delas, houve mesmo contactos com os barcos.De acordo com o Grupo de Trabalho Orca Atlântica, as cinco interações decorreram entre 24 e 28 de junho ao largo das costas de Tavira, Portimão, Olhão, Sagres e Armação de Pera. Em fevereiro deste ano também foi registado um caso no concelho de Olhão.Este tipo de comportamentos das orcas começou a ser notado com mais frequência em 2020, "quando alguns juvenis começaram a interagir principalmente com embarcações à vela, mas também de pesca, pneumáticas e catamarãs", dizem os especialistas."Alguns relatos descrevem que as orcas tocaram, empurraram e até giraram as embarcações que, em alguns casos, resultou em danos na popa, principalmente no leme", revela ainda este grupo de trabalho formado em 2020.As orcas que têm passado mais próximo da costa algarvia, fazem-no à procura de comida, principalmente quando estão atrás de cardumes de atuns.