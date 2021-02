Internamentos por Covid-19 continuam em queda nos hospitais da região Centro

O número de internados em enfermaria covid-19 e unidades de cuidados intensivos continua a descer nos hospitais da região Centro, de acordo com o relatório desta quarta-feira da Administração Regional de saúde do Centro (ARSC).

O boletim diário revela que às 23h59 de terça-feira estavam internadas 811 pessoas em enfermaria, menos 81 do que na segunda-feira, e 136 em unidades de cuidados intensivos, menos um, dos quais 86 ventilados.

Segundo a ARSC, as taxas de ocupação nas enfermarias e unidade de cuidados intensivos covid-19 nos hospitais da região é de 69% e 74%, respetivamente.

Na terça-feira, de acordo com aquele organismo, foram emitidas 114 altas médicas em enfermaria e quatro nas unidades de cuidados intensivos, tendo ainda se registado 18 óbitos em meio hospitalar, mais um do que na segunda-feira.

No setor social, privado, militar e estruturas de Apoio de Retaguarda encontram-se internados 48 doentes com covid-19, menos um do que na segunda-feira, em 110 camas ativas.

Em Portugal, morreram 15.649 pessoas dos 790.885 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.