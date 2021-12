IPMA eleva para laranja avisos nos grupos Oriental e Central dos Açores devido à chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou esta quinta-feira para laranja os avisos meteorológicos relativos às ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores por causa das previsões de chuva por vezes forte, acompanhada de trovoada.

Segundo o IPMA, as ilhas dos grupos Oriental (São Miguel e Santa Maria) e Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) vão estar sob aviso laranja a partir das 18:00 de hoje.

No caso do grupo Central o aviso estende-se até às 06:00 de sexta-feira e para o grupo Oriental estará ativo até às 09:00 do mesmo dia.

O IPMA emitiu ainda aviso laranja para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de sexta-feira, por causa das previsões de vento, com rajadas até 115 quilómetros por hora.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

São Miguel e Santa Maria têm também ativos avisos amarelos para a agitação marítima, devido à previsão de ondas de cinco a seis metros, entre as 21:00 de hoje e as 12:00 de sexta-feira.

Há também previsões de rajadas de vento até 95 quilómetros por hora para o grupo Central, tendo sido emitido aviso amarelo entre as 18:00 de hoje e as 06:00 de sexta-feira.

Sob aviso amarelo estão também as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo) por causa das previsões de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, até às 06:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

APE // ROC

Lusa/fim