IPMA sem previsão de tempo e com erro ortográfico "divido" a greve

Meteorologista deixou mensagem para os utilizadores da plataforma.

11:48

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) está a negar a previsão descritiva do tempo para esta sexta-feira devido à greve mas com um erro de português: "Sem informação divido a greve".



A mensagem agora corrigida na plataforma do Instituto, está a ser avançada pela meteorologista Paula Leitão, que informa os utilizadores de que não vão estar disponíveis as informações habituais colocadas no site.