Ivo Scapolo é o novo representante diplomático do papa em Portugal

O papa Francisco nomeou o arcebispo italiano Ivo Scapolo, 66 anos, para núncio apostólico em Portugal, noticia esta quinta-feira a agência Ecclesia, citando o gabinete de imprensa do Vaticano.



O novo representante diplomático em Portugal exercia as mesmas funções no Chile desde 2011 e sucede agora no cargo em Lisboa a Rino Passigato, que renunciou por limite de idade.





Scapolo nasceu em Pádua e foi ordenado sacerdote em 1978, entrando no serviço diplomático em 1984 para exercer funções nas representações pontifícias de Angola, Portugal e Estados Unidos da América."Como núncio apostólico representou a Santa Sé na Bolívia (2002 -- 2008), Ruanda (2008 -- 2011) e Chile (2011 -- 2019)", escreve a Ecclesia, recordando que a igreja católica chilena foi afetada nos últimos anos por uma crise provocada por casos de abusos sexuais que levaram à renúncia de vários bispos e à intervenção do papa.