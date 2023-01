A Fenprof e mais sete sindicatos promovem entre terça e sexta-feira um inédito acampamento em frente às instalações do Ministério da Educação (ME), em Lisboa.



“Vão ser três dias de protesto e exigência, com os dias preenchidos com mesas de debate, depoimentos de professores vítimas de injustiças e também música tocada por colegas”, revelou ao CM Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.









Ver comentários