Já há um torniquete virtual e semáforos para as praias. Veja como vai funcionar

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), permite enviar um alerta para a Proteção Civil ou empresas municipais quando o limite máximo é excedido.





A pandemia do coronavírus mudou a forma como podemos utilizar as praias e o Governo anunciou que seriam colocados semáforos para controlar a entrada das pessoas. Smart City Sensor , uma StartUp tecnológica portuguesa, anunciou o lançamento do primeiro torniquete virtual com semáforo que permite contabilizar as entradas e saídas das pessoas das praias.Este sistema, que não necessita de autorização RGPD (Os torniquetes virtuais trabalham com um sistema radar que não transmite uma imagem mas sim uma 'silhueta' que permite identificar uma pessoa. Este radar capta pessoas que estejam entre 20 a 25 metros de distância. É importante que as entradas e saídas da praia aconteçam sempre no mesmo sítio para que haja uma correta contabilização.Segundo Pedro Bastos, gerente responsável de projetos Smart Cities, a empresa está a negociar com mais de 20 municípios que querem colocar os torniquetes nas praias. A maioria deles, na zona sul do País."Consideramos que será muito importante o sentimento de segurança e que este poderá favorecer o turismo", afirma Pedro Bastos aoA StartUp portuguesa já foi contactada por parte de Espanha mas Pedro assume que "primeiro querem fechar [negócio] com Portugal".Os municípios definem quantos torniquetes vão estar em cada praia, sendo que todos eles trabalham com uma "memória" que transmite os dados entre si.Estes torniquetes serão instalados em junho com o principal objetivo de evitar aglomerados e privilegiar o distanciamento social no areal devido à pandemia do coronavírus. A Smart City Sensor diz ainda que o mesmo semáforo pode ser adaptado a feiras, mercados e jardins."É uma solução não intrusiva, informativa. Mas depois cada pessoa terá de ser um agente de saúde pública", termina Pedro.