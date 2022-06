Instituto de Avaliação Educativa (

Veja os critérios de correção do exame nacional de Matemática A do 12.º Ano FOTO: DR

Já são conhecidos os critérios de correção do exame nacional de Matemática Aplicada às Ciências Sociais do 11º. Ano FOTO: Dr

Veja os critérios de correção do exame nacional de Matemática B do 11º. ano FOTO: DR

IAVE) já divulgou a correção dos exames de Matemática A do 12º. ano, Matemática B do 11.º ano e Matemática Aplicada às Ciências Sociais do 11. ano, que os alunos realizaram esta quinta-feira.Pelo terceiro ano consecutivo, devido à pandemia da Covid-19, os alunos do secundário só vão precisar de realizar provas para acesso ao ensino superior, estando suspensa a regra que exigia a realização de provas para a conclusão do secundário.