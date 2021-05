As lotarias, apostas mútuas e imposto de jogo geraram mais receitas para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 2020 do que as taxas moderadoras. Em ano de pandemia, com muito menos atividade assistencial e episódios de urgências nos centros de saúde e hospitais, as taxas moderadoras contribuíram com 99,6 milhões de euros (menos 78,4 milhões do que em 2019), enquanto os jogos contribuíram com 102,1 milhões de euros. Quase ...