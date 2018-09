Johnson & Johnson investe milhões em nova sede no Lagoas Park em Oeiras

Empresa vai inaugurar instalações esta segunda-feira e criar uma unidade de ensaios clínicos.

Por Lusa | 07:58

A Johnson & Johnson inaugura esta segunda-feira uma nova sede em Portugal, no Lagoas Park, parque empresarial no concelho de Oeiras, num investimento de 5,5 milhões de euros, arrancando também com uma nova unidade de ensaios clínicos.

"A Johnson & Johnson, como grupo, é a maior empresa de cuidados de saúde do mundo, e estamos claramente a apostar no reforço da nossa presença em Portugal [...]. Queremos continuar a crescer e daí precisarmos também de ter esse espaço", disse à agência Lusa a diretora-geral da Janssen Portugal, a companhia farmacêutica do grupo Johnson & Johnson.

De acordo com Filipa Mota e Costa, a companhia decidiu mudar a sede de Queluz de Baixo para um novo edifício do Lagoas Park, por as anteriores instalações serem "mais antigas" e não terem "espaço para crescer", mas há mais razões.