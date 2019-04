Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jorge de Sá deixa sondagem política como legado

Professor universitário morreu aos 68 anos, devido a uma paragem cardiorrespiratória.

Por Wilson Ledo | 01:30

Morreu esta quinta-feira, aos 68 anos, o professor universitário Jorge de Sá. Era ainda coordenador técnico de sondagens na Aximage, empresa que ajudou a fundar em 1987 e responsável pelas sondagens do Correio da Manhã há 15 anos.



Apesar das tentativas de reanimação, não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória.



Com um percurso académico de excelência, Jorge de Sá lecionou no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas entre 1987 e 2018. Aí desenvolveu ainda uma parte considerável da sua investigação.



Depois da licenciatura em Bruxelas, tornou-se mestre em Gestão do Desenvolvimento e Cooperação Internacional pela Universidade Moderna de Lisboa.



Doutorou-se em Gestão pelo Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE), com uma tese na qual aprofundava o fenómeno da abstenção eleitoral.



"Era uma pessoa superiormente inteligente, que gostava de enfrentar novos desafios. Inovou pelo conhecimento e pela pesquisa, com um grande rigor", recorda João Queiroz ao CM.



O sócio e amigo conta que a relação começou com ambos "a discutir todos os dias" em busca de soluções, uma atitude que se manteve ao longo de 32 anos de trabalho conjunto.



Jorge de Sá dirigiu mais de 300 sondagens políticas publicadas na imprensa nacional, sobretudo no CM, no qual foi também colunista.



A economia social era um dos temas sobre os quais mais se debruçava, tendo sido vice-presidente da Associação Portuguesa de Mutualidades, representando a Associação Mutualista Montepio Geral.



A Jorge de Sá, membro da maçonaria, deve-se ainda a criação do primeiro centro de sondagens de uma estação de televisão fora dos Estados Unidos da América.



O funeral realiza-se hoje, pelas 14 horas, no cemitério do Alto de São João, em Lisboa.



Professor recordado como exemplo

O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), faculdade a que dedicou mais de 30 anos da sua vida, definiu Jorge de Sá como uma "extraordinária personalidade". A instituição dirigiu ainda os pêsames à família do antigo professor universitário.



Governo lembra papel na economia social

O Ministério do Trabalho lembrou Jorge de Sá como alguém que "dedicou parte da carreira ao estudo e à defesa" da economia social. Em 2018, foi nomeado presidente do Centro Internacional de Pesquisa e Informação sobre Economia Pública, Social e Cooperativa.