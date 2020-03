Escola em Portimão encerrada devido a caso de coronavírus. Aluna esteve em Itália com a família

Uma jovem de 17 anos, que esteve em Itália de férias com família nas férias do carnaval, é o mais recente caso confirmado de coronavírus em Portugal.A jovem foi transportada do hospital de Portimão para um hospital em Lisboa.A mãe, que também viajou com a jovem, é um caso suspeito e aguarda ainda o resultado de análises clínicas.A Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, frequentada pela aluna, anunciou este domingo que vai encerrar portas devido ao caso confirmado.Num comunicado, a escola informa também que "os alunos que estiveram em contacto direto com a aluna irão ser contactados e poderão ficar em isolamento social durante 14 dias"."Também os professores e os assistentes operacionais que estiveram em contacto com esta aluna poderão ficar em situação de isolamento, devidamente justificado", pode ler-se.O agrupamento de escolas apela ainda a que toda a comunidade educativa tenha particular atenção "ao aparecimento de sinais e sintomas de infeção respiratória aguda, como febre, tosse ou dificuldade respiratória" e aconselha a recorrer ao SNS24, 808 24 24 24.