Jovens da CPLP discutem Acordo de Mobilidade com Presidente da República em Belém

O Presidente da República reuniu-se hoje com jovens de países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) residentes em Portugal, no Palácio de Belém, em Lisboa, tendo discutido o Acordo de Mobilidade comunitário.

Num comunicado publicado no 'site' oficial na Internet, a Presidência refere que o encontro ocorreu na sequência do Dia Internacional da Juventude e da participação do chefe de Estado português na XIII cimeira da CPLP em julho, na capital angolana, Luanda.

"O Presidente da República auscultou os jovens sobre o que esperam da CPLP no presente e no futuro e os principais desafios e oportunidades que a juventude residente em Portugal encontra no nosso País, tendo o Acordo de Mobilidade sido um dos principais pontos abordados", lê-se no comunicado.

No encontro com os jovens, segundo a Presidência, foi ainda abordada "a importância da juventude na prossecução e amplificação dos valores e missão" da CPLP, bem como o seu "papel no desenvolvimento cívico, social e económico dos países que a compõem".

Em 17 de julho, reunidos em Luanda, os chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa aprovaram o Acordo de Mobilidade.

A resolução de Conselho de Ministros aprovada na XIII cimeira da organização reafirma que a "mobilidade constitui um desígnio fulcral para a materialização da comunidade, pela sua importância para o incremento e a consolidação das relações de cooperação e amizade existentes entre os Estados-membros da CPLP e entre os seus povos, e pelo seu contributo para a aproximação da comunidade aos seus cidadãos".

Os líderes realçaram a importância da mobilidade em setores como o turismo, a cultura, a educação, a ciência e inovação e na área económico-empresarial, e "do seu papel para o desenvolvimento sustentável dos Estados-membros".

Além disso, comprometeram-se "a promover as diligências necessárias com vista ao acolhimento, tão célere quanto possível, do Acordo sobre a Mobilidade nos respetivos ordenamentos jurídicos e, ainda, a contribuir para a criação das condições legais e institucionais para o incremento progressivo e ordenado da mobilidade na CPLP de todos os cidadãos dos Estados-membros".

A XIII Conferência de chefes de Estado e de Governo da CPLP, na qual Angola assumiu a presidência, ficou marcada pela assinatura deste acordo e pelo assumir de uma nova prioridade: o reforço das relações económicas.

Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são os nove Estados-membros da CPLP, que celebrou 25 anos em julho.