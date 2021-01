Jovens juntam-se sem máscara ou distanciamento em 'festa clandestina' num bar do Porto

tem três pisos e que se sentia seguro onde estava até chegar ao 2.º piso, onde se circulava "sem máscara, fumava-se onde se queria, grupos de mais de 10 pessoas falavam sem medidas de precaução como se o país nesse dia não tivesse batido um novo recorde de mais de 10 000 novos casos Covid-19".



O utilizador do Facebook sublinha que quando chegou ao terceiro piso o seu mundo "parou" ao constatar que naquela "festa clandestina" se encontravam "mais de uma centena de pessoas e NINGUÉM com máscara, ninguém com distanciamento físico", termina.

Apesar da evolução da pandemia em Portugal, ainda há espaços onde as regras de distanciamento físico e utilização de máscara não são cumpridas.Num vídeo partilhado este sábado na rede social Facebook, é possível ver um ajuntamento de jovens que não respeitam as medidas para o combate à Covid-19, num bar na baixa do Porto.Miguel Marques-Pinto, autor da publicação, revela que o estabelecimento