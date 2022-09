Um juiz que sentenciou casos de família e menores, e que é acusado de violência doméstica pela ex-mulher, também juíza, está outra vez a trabalhar no Tribunal de Viseu. O magistrado tinha sido afastado para outras comarcas mas regressou ao tribunal onde trabalha a ex-companheira.



"O juiz voltou ao Palácio da Justiça de Viseu no âmbito do movimento judicial ordinário", explica o Conselho Superior da Magistratura.









