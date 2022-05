Juiz Ivo Rosa já calendarizou a audição das testemunhas do caso BES

As audições das 71 testemunhas que tinham sido solicitadas por sete arguidos e uma testemunha para o período entre 25 de maio e 28 de outubro de 2022 para produção de prova no âmbito da instrução criminal do caso Universo Espírito Santo já estão calendarizadas pelo Juíz Ivo Rosa.



De acordo com o "Observador" esta quarta-feira, que cita o despacho do juiz emitido esta terça-feira, entre as principais testemunhas, todas pedidas pela defesa de Ricardo Salgado, encontram-se o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, Carlos Costa (ex-governador do Banco de Portugal) e Eduardo Catroga (ex-ministro das Finanças).





No dia 30 de junho, o tema previsível destas inquirições será a resolução do Banco Espírito Santo, que será iniciado com o testemunho de Eduardo Catroga às 9h, seguindo-se à 14 horas pelo testemunho de Pex-governador Carlos Costa às 16h.Francisco Murteira Nabo (ex-presidente da Portugal Telecom), Vitor Bento (sucessor de Ricardo Salgado como líder executivo do BES) e João Moreira Rato (ex-chief financial officer do BES) são outras das testemunhas que serão ouvidas pelo juiz Ivo Rosa.As 12 das testemunhas indicadas por Salgado que moram no estrangeiro, umas serão ouvidas por vídeo conferência e outras por carta rogatória.

A audição de José Maria Ricciardi foi recalendarizada para o próximo dia 25 de maio, às 15h30.