Lar de Idosos de Alvalade com 38 pessoas infetadas com Covid-19

Um surto de Covid-19 com 38 infetados, entre residentes e funcionários, foi hoje detetado na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de Alvalade, no concelho de Santiago do Cacém, confirmou a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano.

O primeiro caso de um funcionário positivo foi detetado no passado dia 30 de dezembro, na sequência de rastreio realizado.

Posteriormente, a 4 de janeiro, foi realizado um rastreio a todos os funcionários e utentes da Instituição sendo que todos os resultados foram negativos.

Contudo, e na sequência da identificação de dois casos positivos no passado domingo, foi a ERPI novamente rastreada no dia 25 de janeiro, tendo sido "detetados novos casos que se encontram em isolamento numa das alas do Lar e que não carecem, nesta altura, de cuidados hospitalares", explicaram as autoridades.

A Casa do Povo de Alvalade informou que "implementou, desde o início da pandemia, as medidas, os planos de contingência e as orientações emanadas pela Autoridade Local de Saúde Pública, pela DGS e Segurança Social, em todas as respostas sociais".

A instituição confirmou que "conta com o apoio da Autoridade Local de Saúde Pública para anular a cadeia de contágio e acompanha, permanentemente, a evolução epidemiológica e o estado de saúde de todos os infetados".

A Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano explicou que disponibilizou 1 médico da UCSP de Santiago do Cacém que "acompanhará in loco a situação clínica e a evolução de sintomatologia nos utentes e profissionais, em articulação com a Autoridade Local de Saúde Pública e com a equipa médica do Serviço de Medicina Interna do Hospital do Litoral Alentejano – ULSLA".

O concelho de Santiago do Cacém regista hoje, 196 casos ativos e 387 recuperados de Covid-19. Já morreram 5 pessoas vítimas de Covid-19, desde o início da pandemia.