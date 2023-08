Lar de idosos encerrado em Ourique após queixas de falhas na alimentação e nos cuidados prestados aos utentes

A Segurança Social (SS) encerrou o lar FSC, em Garvão, no concelho de Ourique. Há queixas de falhas na alimentação e nos cuidados prestados aos utentes, após a saída de vários funcionários em conflito com a direção.Os idosos foram encaminhados para outras instituições, no domingo, tal como noticiou o. Três foram transportados pelos bombeiros se Ourique, por indicação do Centro de Orientação de Doentes Urgentes.O espaço fecha portas após ter sido "alvo de uma ação de fiscalização". "Face às situações detetadas, a Segurança Social determinou o encerramento urgente do referido lar, tendo de imediato garantido o encaminhamento dos utentes para outras respostas sociais, em articulação com as famílias", confirmou a SS, em resposta ao Correio da Manhã.confrontou a direção do lar FSC, mas ainda não obteve resposta. Em janeiro do ano passado, foi encerrada uma Unidade de Cuidados Continuados a funcionar no espaço, levando à retirada de 30 utentes.